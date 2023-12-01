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    На Земле происходит сильная магнитная буря уровня G3

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    Возмущения магнитосферы Земли продолжили нарастать к вечеру 1 декабря. Магнитная буря превысила изначально прогнозируемую величину и достигла уровня G3 (сильная) по пятибалльной шкале, пишет в телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: Скриншот с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ
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    Предыдущая буря уровня G3 наблюдалась на Земле 5 ноября. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, рекордным событием этого года, а также последних нескольких лет, остается буря от 23–24 апреля, которая в пике достигала G4. Событий уровня G5 не наблюдалось на Земле уже около 20 лет. Последняя буря соответствующего класса была зарегистрирована ещё 11 сентября 2005 года.

    Магнитные бури могут повлиять на работу энергетических систем и космических аппаратов, а также вызвать помехи в радиосвязи. Метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание. Из плюсов — может появиться полярное сияние

    Фото: Скриншот с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

    Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

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