Москвичка, убившая новорожденного сына в туалете электрички МЦК, получила три года колонии

Лефортовский районный суд отправил в колонию 25-летнюю москвичку, которую признали виновной в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Тело малыша с ножевыми ранениями и кляпом во рту нашли в туалете электрички Московского центрального кольца на станции Андроновка, сообщает 1 декабря Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Суд установил, что женщина родила ребенка в туалете электрички и расправилась с сыном, нанеся ему 44 ножевых удара.

На допросе она рассказывала, что в пути со станции Новохохловская у нее начались роды. Ребенок появился на свет в туалете, после чего она убила его ножницами и выбросила в мусорное ведро.



Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

