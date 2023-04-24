Выкинула в мусорное ведро. Транспортная прокуратура показала подозреваемую в расправе над младенцем в туалете электрички

Москвичка, задержанная по подозрению в убийстве новорожденного ребенка в туалете электрички, на допросе рассказала, что заколола младенца ножницами. Видео опубликовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура 24 апреля.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Отмечается, что женщине 24 года. На кадрах она говорит, что ехала в электропоезде «Ласточка» МЦК со станции Новохохловская и почувствовала, что у нее начинаются роды. Ребенок появился на свет в санузле вагона. Подозреваемая говорит, что заколола его ножницами и выбросила в мусорное ведро.
Тело младенца с ранениями и бумажным кляпом во рту нашли минувшим утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.