    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, ю-з

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.27eur89.46

    Выкинула в мусорное ведро. Транспортная прокуратура показала подозреваемую в расправе над младенцем в туалете электрички

    11665
    39 комментариев

    Москвичка, задержанная по подозрению в убийстве новорожденного ребенка в туалете электрички, на допросе рассказала, что заколола младенца ножницами. Видео опубликовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура 24 апреля.

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура

    Отмечается, что женщине 24 года. На кадрах она говорит, что ехала в электропоезде «Ласточка» МЦК со станции Новохохловская и почувствовала, что у нее начинаются роды. Ребенок появился на свет в санузле вагона. Подозреваемая говорит, что заколола его ножницами и выбросила в мусорное ведро.

    Тело младенца с ранениями и бумажным кляпом во рту нашли минувшим утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство в электричкеМать убила новорожденногоМать убила ребенкаУбийство младенца
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ33
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 39

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    39
    close