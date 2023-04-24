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    В Москве задержали подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка в туалете электрички

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    В Москве задержали женщину, которую подозревают в убийстве новорожденного ребенка в электричке. Тело младенца с ножевыми ранениями и бумажным кляпом во рту нашли в туалете вагона.

    Как сообщает 24 апреля в телеграм-канале Следственный комитет столицы, подозреваемая 1998 года рождения. По предварительной информации, она родила в санузле электрички и расправилась с сыном. Мертвого ребенка нашли минувшим утром.

    В ближайшее время женщину доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

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