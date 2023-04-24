В Москве задержали подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка в туалете электрички

В Москве задержали женщину, которую подозревают в убийстве новорожденного ребенка в электричке. Тело младенца с ножевыми ранениями и бумажным кляпом во рту нашли в туалете вагона.



Как сообщает 24 апреля в телеграм-канале Следственный комитет столицы, подозреваемая 1998 года рождения. По предварительной информации, она родила в санузле электрички и расправилась с сыном. Мертвого ребенка нашли минувшим утром.



В ближайшее время женщину доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

