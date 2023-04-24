В Москве ищут женщину, которая расправилась с новорожденным в туалете электрички

Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено после обнаружения тела младенца в туалете московской электрички. Предварительно установлено, что женщина родила ребенка в санузле и там же с ним расправилась, сообщает 24 апреля в телеграм-канале столичный Следственный комитет.



Новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти нашли в туалете вагона в понедельник утром. На шее младенца обнаружили ножевые ранения, а во рту — кляп из бумаги.



Следователи устанавливают маршрут передвижения женщины, подозреваемой в убийстве.

