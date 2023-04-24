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    В Москве ищут женщину, которая расправилась с новорожденным в туалете электрички

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    Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено после обнаружения тела младенца в туалете московской электрички. Предварительно установлено, что женщина родила ребенка в санузле и там же с ним расправилась, сообщает 24 апреля в телеграм-канале столичный Следственный комитет.

    Новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти нашли в туалете вагона в понедельник утром. На шее младенца обнаружили ножевые ранения, а во рту — кляп из бумаги.

    Следователи устанавливают маршрут передвижения женщины, подозреваемой в убийстве.

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