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    Страшная находка в туалете московской электрички. Младенец умер не сам

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    ГСУ СК по Москве проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

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    Мертвого новорожденного мальчика нашли утром 24 апреля на «участке местности, расположенном на шоссе Фрезер» на юго-востоке столицы. На место выехали следователи и криминалисты СК. Выясняются все обстоятельства смерти.

    По данным прокуратуры Москвы, мальчика обнаружили в туалете вагона электропоезда. Вероятно, смерть была насильственной: на теле множество ножевых ранений. Устанавливается личность женщина, родившей ребенка. Предположительно, она его и убила.

    «Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка», — отмечается в сообщении.

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