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    Водитель KIA сбил 83-летнюю женщину на перекрестке Энгельса и Пархоменко

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    Пожилая женщина пострадала под колесами автомобиля в Выборгском районе Петербурга днем 1 декабря. ДТП произошло на регулируемом перекрестке.

    В половине второго часа дня на пересечении проспектов Пархоменко и Энгельса водитель автомобиля KIA не справился с управлением и сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» отмечали, что ДТП произошло на трамвайных путях проспекта Энгельса. Судя по фото, машина была с хабаровскими номерами.

    В результате ДТП пенсионерка получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. По факту произошедшего полиция ведет проверку.

    Фото: «Мегаполис»

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