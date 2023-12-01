Водитель KIA сбил 83-летнюю женщину на перекрестке Энгельса и Пархоменко

Пожилая женщина пострадала под колесами автомобиля в Выборгском районе Петербурга днем 1 декабря. ДТП произошло на регулируемом перекрестке.
В половине второго часа дня на пересечении проспектов Пархоменко и Энгельса водитель автомобиля KIA не справился с управлением и сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» отмечали, что ДТП произошло на трамвайных путях проспекта Энгельса. Судя по фото, машина была с хабаровскими номерами.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. По факту произошедшего полиция ведет проверку.