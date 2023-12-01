Израиль: ХАМАС удерживает 137 заложников, в том числе 11 иностранцев. Россиян среди них нет

В Израиле заявили, что движение ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа 137 человек. Среди них 126 израильтян и 11 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства Израиля Эйлона Леви 1 декабря.

По его словам, в числе заложников двое детей, в возрасте 4 лет и 10 месяцев, «о которых ХАМАС говорит, что они мертвы», добавил Леви. Также среди них есть двадцать женщин, восемь граждан Таиланда, один гражданин Непала, один гражданин Танзании и один человек с двойным гражданством Франции и Мексики.