Израиль: ХАМАС удерживает 137 заложников, в том числе 11 иностранцев. Россиян среди них нет

В Израиле заявили, что движение ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа 137 человек. Среди них 126 израильтян и 11 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства Израиля Эйлона Леви 1 декабря.
По его словам, в числе заложников двое детей, в возрасте 4 лет и 10 месяцев, «о которых ХАМАС говорит, что они мертвы», добавил Леви. Также среди них есть двадцать женщин, восемь граждан Таиланда, один гражданин Непала, один гражданин Танзании и один человек с двойным гражданством Франции и Мексики.
Представитель правительства Израиля добавил, что за время паузы в военных действиях удалось освободить 110 пленных, в числе которых 86 израильтян и 24 иностранца.
Пауза в боевых действиях между ХАМАСом и Израилем длилась с 24 ноября по 1 декабря. Соглашение заключили при поддержке Катара. Всего в дни перемирия предполагалось обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство из них — женщины и дети.
1 ноября посол РФ Анатолий Викторов заявлял, что среди заложников в секторе Газа может быть пять-шесть пленных россиян. Замглавы политбюро палестинской группировки Муса Абу Марзук на своей странице в соцсети писал, что «в знак признания российской позиции» ХАМАС освободит несколько заложников с гражданством России вне сделки с Израилем о временном перемирии. Точное их число в движении не уточнили.
26 ноября ХАМАС передал представителям Красного Креста первого заложника с российским гражданством. Официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале уточняла, что это стало возможным благодаря прямым договоренностям между российскими представителями и палестинским движением.