Нельзя просто так взять и посмотреть отечественную комедию, ничего из нее не запомнив. Обычно в них бывают такие фразочки, что моментально врезаются в память, а потом становятся крылатыми, узнаваемыми и прямо-таки нетленными. Кстати, а вы могли бы с ходу назвать советский или российский фильм, едва услышав смешную цитату из него? Давайте проверим. Правила простые: мы вам — фразу, вы нам — ответ. Правильный. Ну или какой получится.
Смотри не перепутай! Попробуйте угадать советские и российские фильмы по смешной цитате
Тест для зрителей с прекрасным слухом и отменной памятью
1 декабря 2023, 20:03
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Во всяком случае, вы открыли для себя немного новых фильмов
Многие из этих фильмов вы смотрели, а вот слушать их не потрудились
Мало того что вы смотрели все эти фильмы, так еще и почти каждое слово из них запомнили
На любую ситуацию вы немедленно достанете из памяти известную фразу из отечественного кино