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    Смотри не перепутай! Попробуйте угадать советские и российские фильмы по смешной цитате

    Тест для зрителей с прекрасным слухом и отменной памятью

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    Все катят скорее проходить наш тест про кино
    Все катят скорее проходить наш тест про киноКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Нельзя просто так взять и посмотреть отечественную комедию, ничего из нее не запомнив. Обычно в них бывают такие фразочки, что моментально врезаются в память, а потом становятся крылатыми, узнаваемыми и прямо-таки нетленными. Кстати, а вы могли бы с ходу назвать советский или российский фильм, едва услышав смешную цитату из него? Давайте проверим. Правила простые: мы вам — фразу, вы нам — ответ. Правильный. Ну или какой получится.

    Вовремя предать — это не предать. Это предвидеть!

    Чем я только не битая! Кочергой — битая, поленом — битая, об печку — битая!.. О, вот печкой не битая.

    Тогда Ромео и Джульетта. Получается, хорошо, что они умерли. Ведь они столько преодолели ради своей любви. А выдержала бы, скажем, ее любовь, если бы она узнала, что он говорит «зво́нит»? Или что он носки по всей квартире разбрасывает?

    Новый начальник начинается с ремонта своего собственного кабинета.

    Повторяю, если машины нет, значит, поехали на задание. Или за водкой... Водки у нас много, поэтому поехали на задание... Ты был один в форме, формы сейчас у тебя нет. Значит, ты поехал на задание, но не за водкой, потому что водки у нас много...

    Они бы никогда в жизни меня не нашли, если бы я случайно у сейфа не оставил паспорт и справку из РЭО.

    Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе.

    Судя по обилию комплиментов, вы вернулись с плохой новостью?

    Это не заело. Это хаус. В моем противоречивом прошлом — молодежная эстрада.

    Русская свадьба — она, вообще, знаешь, бессмысленная и беспощадная.

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    Смотри не перепутай! Попробуйте угадать советские и российские фильмы по смешной цитате

    Во всяком случае, вы открыли для себя немного новых фильмов

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    Смотри не перепутай! Попробуйте угадать советские и российские фильмы по смешной цитате

    Многие из этих фильмов вы смотрели, а вот слушать их не потрудились

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    Мало того что вы смотрели все эти фильмы, так еще и почти каждое слово из них запомнили

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    Смотри не перепутай! Попробуйте угадать советские и российские фильмы по смешной цитате

    На любую ситуацию вы немедленно достанете из памяти известную фразу из отечественного кино

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    Все катят скорее проходить наш тест про кино
    Все катят скорее проходить наш тест про киноКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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