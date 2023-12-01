Смотри не перепутай! Попробуйте угадать советские и российские фильмы по смешной цитате

Нельзя просто так взять и посмотреть отечественную комедию, ничего из нее не запомнив. Обычно в них бывают такие фразочки, что моментально врезаются в память, а потом становятся крылатыми, узнаваемыми и прямо-таки нетленными. Кстати, а вы могли бы с ходу назвать советский или российский фильм, едва услышав смешную цитату из него? Давайте проверим. Правила простые: мы вам — фразу, вы нам — ответ. Правильный. Ну или какой получится.