Мариинский театр прокомментировал назначение Валерия Гергиева в Большой

В пресс-службе Мариинского театра ответили на вопрос «Фонтанки», точно ли Валерий Гергиев, назначенный с 1 декабря гендиректором Большого театра сроком на пять лет, остается и в Петербурге.
«Валерий Абисалович был и остается художественным руководителем — директором Мариинского театра, — заверили на Театральной. — В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом — 3–5 раз в неделю. Нет никаких сомнений, что маэстро быстро и очень грамотно распределит свое внимание между двумя столицами».
В Мариинском добавили также, что «искренне рады» возможности более тесно сотрудничать с московскими коллегами, и поздравили команду Большого театра с этим назначением.
Напомним, 1 декабря было опубликовано постановление правительства о назначении Валерия Гергиева гендиректором Большого театра сроком на пять лет. Маэстро в новом качестве представила журналистам и труппе вице-премьер Татьяна Голикова. Судя по сообщению издания Forbes с московской пресс-конференции, Гергиев также станет главным дирижером театра. В то же время, по сообщению РИА Новости, худрук балетной труппы Махар Вазиев сохранит свой пост.
«Фонтанка» в отдельном материале собрала предысторию вопроса, содержание кулуарных разговоров, комментарии и информацию о первых шагах Гергиева на новом посту.