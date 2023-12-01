Мариинский театр прокомментировал назначение Валерия Гергиева в Большой

В пресс-службе Мариинского театра ответили на вопрос «Фонтанки», точно ли Валерий Гергиев, назначенный с 1 декабря гендиректором Большого театра сроком на пять лет, остается и в Петербурге.



«Валерий Абисалович был и остается художественным руководителем — директором Мариинского театра, — заверили на Театральной. — В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом — 3–5 раз в неделю. Нет никаких сомнений, что маэстро быстро и очень грамотно распределит свое внимание между двумя столицами».

