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    Теннисисты Шевченко и Потапова поженились в Петербурге

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    Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова сыграли свадьбу в Петербурге. Об этом Потапова сообщила в своих соцсетях 1 декабря.

    По данным издания «Чемпионат», церемония прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной.

    Пара объявила о помолвке в сентябре 2023 года. При этом спортсмены знакомы с детства, сообщает «Чемпионат».

    22-летняя Анастасия Потапова — 28-я ракетка мира, победительница двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Была первой ракеткой мира в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) среди юниоров. 23-летний Александр Шевченко расположился на 49-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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    Гость01 Дек 2023 в 15:47
    № 1.
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