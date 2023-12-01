Теннисисты Шевченко и Потапова поженились в Петербурге

Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова сыграли свадьбу в Петербурге. Об этом Потапова сообщила в своих соцсетях 1 декабря.

По данным издания «Чемпионат» , церемония прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной.

Пара объявила о помолвке в сентябре 2023 года. При этом спортсмены знакомы с детства, сообщает «Чемпионат».



22-летняя Анастасия Потапова — 28-я ракетка мира, победительница двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Была первой ракеткой мира в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) среди юниоров. 23-летний Александр Шевченко расположился на 49-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).