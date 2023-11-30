В Петербурге не дождались Медведева, Федерера и Халеп, но и без них новый теннисный турнир будет очень сильным

В Петербурге во второй раз стартует турнир «Трофеи Северной Пальмиры», пришедший на смену мужскому St. Petersburg Open и женскому Ladies Trophy. И в этот раз участие в нем примут действительно сильные теннисисты.



Арата Ямаока/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Второй год подряд в России не проводятся официальные теннисные турниры, и если Кубок Кремля в Москве просто отменили и забыли, то в Петербурге попытались что-то все-таки придумать. Заменой стал турнир «Трофеи Северной Пальмиры», имеющий статус товарищеского соревнования, то есть рейтинговых очков здесь не заработать. По понятным причинам, с такими условиями даже при наличии большого призового фонда вряд ли можно рассчитывать на громкие имена, если тебе не помогает кто-то очень авторитетный, как, например, в случае Кубка Лэйвера и Роджера Федерера.



Однако на второй год своего существования «Трофеям Северной Пальмиры», кажется, удалось прыгнуть выше головы. Если год назад команд было шесть (по два игрока и одному капитану в каждой), то теперь их всего две, зато в каждой по шесть игроков: «Львы» и «Сфинксы».

Капитанами «Львов» стали завершившие карьеру петербурженка Светлана Кузнецова и серб Янко Типсаревич, а сыграют россияне Карен Хачанов (№ 15 мирового рейтинга), Анастасия Потапова (№ 28) и Александр Шевченко (№ 49), серб Ласло Джере (№ 33), болгарка Виктория Томова (№ 79) и итальянка Ясмине Паолини (№ 30). Как рассказали организаторы, Потапова и Шевченко недавно сыграли свадьбу и в Петербурге выступят в миксте.



Капитанами «Сфинксов» станут экс-третья ракетка мира, победитель Итогового турнира Николай Давыденко и чемпионка «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина. Сыграют за «Львов» — Вероника Кудерметова (№ 19), Диана Шнайдер (№ 89), Юлия Путинцева (№ 68), француз Адриан Маннарино (№ 22), серб Душан Лайович (№ 46) и испанец Роберто Баутиста-Агут (№ 47). В последний момент организаторы объявили о приглашении Александра Бублика (№ 32). Теннисисту предоставили wild card, которая дает возможность сыграть за любую из команд. Без шуток, состав для товарищеского турнира очень мощный.



«Как вы знаете, времена сейчас сложные. До Петербурга не так уж и просто добраться. Спортсмены летят к нам через Стамбул, напрямую можно попасть либо через Москву, либо через Дубай. Я сам этим маршрутом часто летаю, «от двери до двери» добраться до любого европейского города получается не менее 12–14 часов. До Австралии легче долететь. Но тем не менее, мы очень горды, что у нас участвуют высококлассные спортсмены, которые достигали и достигают больших высот в теннисе, они разнообразны в своём стиле. Все — личности, вошедшие уже в историю мирового тенниса (я про опытных игроков), и молодые игроки, которые на взлёте находятся, такие как Шевченко, Потапова и Диана Шнайдер. Поэтому это обещает нам очень интересный турнир», — заявил генеральный директор турнира Александр Медведев.



Он также назвал «Трофеи Северной Пальмиры» событием спортивной дипломатии и возвратом к олимпийским принципам. Фактически, отметил Медведев, сейчас это единственный турнир в России, который смог привлечь спортсменов из разных стран и такого высокого уровня. При этом из-за выставочного характера ATP (мужская ассоциация) и WTA (женская ассоциация) не стали чинить препятствий для его проведения и не стали угрожать санкциями спортсменам.

Состав мог быть и еще сильнее. Организаторы признались, что вели переговоры с Даниилом Медведевым, Симоной Халеп и даже Рафаэлем Надалем, но все трое отказались по разным причинам.



«Я лично с Даниилом и общался, и возможный приезд сюда стоял на повестке дня, но вот с учётом того, какой интенсивный у него график был в конце… он, по-моему, больше всех турниров сыграл в этом сезоне… Причём не так, что приехал и уехал, а доходил до финалов, до полуфиналов. И конечно, после такой нагрузки необходим отдых, чем он сейчас и занимается. Мы также вели разговоры с представителем Рафаэля Надаля, которого я тоже лично знаю. К сожалению, из-за того что он залечивает свои травмы и по-прежнему надеется вернуться в тур, он пока не был готов сыграть даже в выставочном турнире. Хотя, конечно, его появление в Санкт-Петербурге произвело бы фурор», — заявил Медведев.

Что касается бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп, то ей помешала выступить история с дисквалификацией за допинг, которую она получила в сентябре. Положительную допинг-пробу Симона сдала в конце 2022 года во время участия в Открытом чемпионате США. Анализы показали наличие в ее организме запрещенного препарата роксадустата. По словам теннисистки, препарат попал к ней через пищевую добавку. Трибунал принял доводы Халеп, но постановил, что тот объем, который она употребила, не мог привести к той концентрации вещества, которая была обнаружена в положительной пробе. Халеп все еще имеет право обжаловать решение о дисквалификации.



«Мы вели переговоры с Симоной Халеп, мы ждали, когда будет принято решение по суду, и мы надеялись, что оно будет положительным, но оно оказалось для неё не очень приятным. И Симона написала, что давайте не будем испытывать судьбу, и большое спасибо за приглашение, и когда закончится вся эта история, она обязательно вернётся в Санкт-Петербург», — призналась генеральный директор компании-организатора «Формула Теннис-Хоккей» Наталия Камельзон.

Удивительно то, каким образом организаторам товарищеского турнира удалось собрать такой сильный состав. В отличие от предыдущих лет размер призового фонда не объявлялся. В 2022 году перед стартом первого турнира «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники писал о 4–5 миллионах долларов призовых. Деньги действительно внушительные, особенно с учетом того, что прежние St. Petersburg Open и женский Ladies Trophy не тратили на призы больше миллиона. Однако организаторы говорят, что не стали «насыпать» игрокам много денег. Помогли наработанные за прошлые годы авторитет и связи.



«Команды борются за титул. При этом есть определённые финансовые условия пребывания игроков на турнире, которые в том числе включают успешность их выступления. Так что такого единого, что типа выиграли и разделили на шестерых, такого нет. Есть старая шутка — «будете за еду играть». Считаю, что нет необходимости объявлять призовой фонд. Любят писать, что ребятам насыпали денег — вот они и приехали. Мы никому ничего не насыпали», — заявил Александр Медведев.

«Наш с вами авторитет в WTA и ATP, который мы наработали в течение восьми лет, даёт нам возможность общаться с игроками в более доверительном стиле. Потому что практически все игроки, которые сегодня представлены, неоднократно у нас играли. Тот же Маннарино был у нас три раза на турнире, Баутиста-Агут три раза выступал в турнирах, все девочки играли. Например, Диане Шнайдер мы на последнем турнире WTA 500 дали вайлд-кард, с которого она начала свой подъём, а сегодня она сделала большой прорыв. И практически всем молодым девочкам Санкт-Петербург дал дорогу в профессиональный спорт», — подчеркнула Наталия Камельзон.



Она также добавила, что, несмотря на товарищеский статус, «Трофеи Северной Пальмиры» сохраняют высокие стандарты качества проведения соревнований. Тут стоит напомнить, что в былые годы теннисные соревнования в Петербурге проходили с действительно впечатляющим размахом. Спортсменам дарили шубы, алмазы, устраивали им пафосные вечеринки, в общем, делали все, чтобы они надолго запомнили визит на берега Невы.

«Все игроки знают наши высокие стандарты, и поэтому нам достаточно просто было разговаривать с ними, несмотря на текущую геополитическую ситуацию. Потому что они знают, что они приедут в идеальные условия, и здесь всё будет для них просто прекрасно», — отметила Наталия Камельзон.

Еще одной особенностью станет проходящий параллельно юниорский турнир, где выступят сильнейшие российские тинейджеры. В их числе финалист Уимблдона 2023 года Ярослав Демин, действующий чемпион первенства России (до 19 лет) Егор Плешивцев, хорошо проявившие себя в этом сезоне Даниэль Хазиме и Дмитрий Бурцев. У девушек в турнире сыграют Дарья Егорова, Виктория Милованова, Влада Минчева и Ксения Смирнова.



«Спорт призван сближать народы, наводить мосты, а не разрушать связи между людьми и государствами. Поэтому мы расцениваем наш турнир как событие спортивной дипломатии и возврат к олимпийской хартии, которую в своё время провозгласил Пьер де Кубертен», — подвел итог Александр Медведев.

