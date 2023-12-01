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    Семак — о Дзюбе: у каждого игрока свои мысли и обиды

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    7 комментариев

    Главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак высказался об отношениях с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Специалист признал, что у него никакой обиды на форварда нет.

    «Мне важно, что происходит на футбольном поле, а не вне его. Работа тренера не в получении благодарностей. Что касается футболистов, которые уходят в другие клубы, у каждого игрока свои мысли, свои обиды, которые остаются после работы. Мы ориентируемся только на работу. У меня нет ни к кому никакой обиды», — сказал Семак на пресс-конференции 1 декабря.

    Напомним, что Артём Дзюба выступал в «Зените» под руководством Сергея Семака с 2018-го по 2022 год. За это время он несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата и четыре раза выиграл титул чемпиона страны. В апреле Дзюба демонстративно не пожал руку Сергею Семаку. В СМИ предполагают, что у форварда конфликт со своим бывшим наставником, который начался, когда Дзюба еще играл в Петербурге.

    А 24 сентября после матча с «Зенитом» Дзюба заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак.

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    Комментарии 7

    Гость01 Дек 2023 в 12:04
    ...и мозоли на руках
    +2−0
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