Семак — о Дзюбе: у каждого игрока свои мысли и обиды

Главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак высказался об отношениях с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Специалист признал, что у него никакой обиды на форварда нет.



«Мне важно, что происходит на футбольном поле, а не вне его. Работа тренера не в получении благодарностей. Что касается футболистов, которые уходят в другие клубы, у каждого игрока свои мысли, свои обиды, которые остаются после работы. Мы ориентируемся только на работу. У меня нет ни к кому никакой обиды», — сказал Семак на пресс-конференции 1 декабря.

Напомним, что Артём Дзюба выступал в «Зените» под руководством Сергея Семака с 2018-го по 2022 год. За это время он несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата и четыре раза выиграл титул чемпиона страны. В апреле Дзюба демонстративно не пожал руку Сергею Семаку. В СМИ предполагают, что у форварда конфликт со своим бывшим наставником, который начался, когда Дзюба еще играл в Петербурге.

