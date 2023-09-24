Дзюба: Семак? А кто это?

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба после победного матча с «Зенитом» (2:1) заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак.



- Я счастлив! – заявил Дзюба, когда журналисты попросили его прокомментировать итоги матча

- И все?

- Да!

- Вы ожидали, что так будет? «Локомотиву» никаких шансов не давали.

- Плохо у нас в футболе разбираются.

- А с Семаком помирились?

- А кто это?

Напомним, что Артем Дзюба выступал в «Зените» под руководством Сергея Семака с 2018 по 2022 год. За это время он несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата и четыре раза выиграл титул чемпиона страны. В апреле Дзюба демонстративно не пожал руку Сергею Семаку. В СМИ предполагают, что у форварда конфликт со своим бывшим наставником, который начался, когда Дзюба еще играл в Петербурге.