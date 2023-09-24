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    Дзюба: Семак? А кто это?

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    4 комментария

    Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба после победного матча с «Зенитом» (2:1) заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак.

    - Я счастлив! – заявил Дзюба, когда журналисты попросили его прокомментировать итоги матча

    - И все?

    - Да!

    - Вы ожидали, что так будет? «Локомотиву» никаких шансов не давали.

    - Плохо у нас в футболе разбираются.

    - А с Семаком помирились?

    - А кто это?

    Напомним, что Артем Дзюба выступал в «Зените» под руководством Сергея Семака с 2018 по 2022 год. За это время он несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата и четыре раза выиграл титул чемпиона страны. В апреле Дзюба демонстративно не пожал руку Сергею Семаку. В СМИ предполагают, что у форварда конфликт со своим бывшим наставником, который начался, когда Дзюба еще играл в Петербурге.

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    Комментарии 4

    Гость24 Сен 2023 в 19:54
    Семак был доверенным лицом Беглова на выборах. Уважения к нему - 0
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 19:53
    А кто это?
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 19:52
    Тонко, Артём! 😁
    +0−0
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