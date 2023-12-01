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    Илью Яшина* оштрафовали за отказ маркировать публикации плашкой иноагента. Политик участвовал в заседании из колонии

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    Политику Илье Яшину* (признан иноагентом) назначили административный штраф за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции 1 декабря.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Яшин Илья Валерьевич либо касается деятельности иностранного агента Яшин Илья Валерьевич.

    Бабушкинский районный суд Москвы признал Яшина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Как уточняется в телеграм-канале оппозиционера, речь идет об отказе маркировать публикации в соцсетях плашкой иноагента (та, которая указана нами выше).

    Фото: Московские суды общей юрисдикции
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    Яшину назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

    Напомним, 9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Причиной для возбуждения дела стали высказывания оппозиционера о событиях в Буче во время прямого эфира на его YouTube-канале. 19 апреля Мосгорсуд признал приговор законным. 10 ноября адвокат Яшина Михаил Бирюков сообщил, что его подзащитного этапировали из столичного изолятора в СИЗО № 1 Смоленска. Он предположил, что оппозиционера в скором времени переведут оттуда в одну из исправительно-трудовых колоний Смоленской области. Последнее на данный момент письмо Яшина от 21 ноября было отправлено из исправительной колонии № 3 УФСИН России по Смоленской области.

    *Илья Валерьевич Яшин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

    Фото: Московские суды общей юрисдикции

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