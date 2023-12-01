Аэропорт Пулково после указа президента отчитался о работе. По пассажиропотоку он обгоняет Домодедово и Внуково

Петербургский аэропорт Пулково прокомментировал информацию о создании ООО «Холдинг Воздушные Ворота Северной Столицы» для управления аэропортом.



«Рассчитываем на восстановление механизмов корпоративного управления. Полагаем, что это позволит обеспечить эффективную операционную деятельность аэропорта и продолжить реализацию стратегического инвестиционного проекта на основе ГЧП», — говорится в сообщении от 1 декабря.



Пулково переживает стадию активного развития. За 10 месяцев 2023 года аэропорт обслужил 17,5 млн пассажиров, по итогам года, как ожидается, эта цифра достигнет 20 миллионов. Пулково является вторым в России по общему пассажиропотоку и опережает даже московские Домодедово и Внуково, отмечают в пресс-службе.

