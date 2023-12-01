Аэропорт Пулково после указа президента отчитался о работе. По пассажиропотоку он обгоняет Домодедово и Внуково

Петербургский аэропорт Пулково прокомментировал информацию о создании ООО «Холдинг Воздушные Ворота Северной Столицы» для управления аэропортом.
«Рассчитываем на восстановление механизмов корпоративного управления. Полагаем, что это позволит обеспечить эффективную операционную деятельность аэропорта и продолжить реализацию стратегического инвестиционного проекта на основе ГЧП», — говорится в сообщении от 1 декабря.
Пулково переживает стадию активного развития. За 10 месяцев 2023 года аэропорт обслужил 17,5 млн пассажиров, по итогам года, как ожидается, эта цифра достигнет 20 миллионов. Пулково является вторым в России по общему пассажиропотоку и опережает даже московские Домодедово и Внуково, отмечают в пресс-службе.
«В этом году было подписано дополнительное соглашение к СГЧП о строительстве второй очереди, куда входит развитие терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, а также строительство сопутствующей инфраструктуры», — добавили в Пулково.
Напомним, 30 ноября был опубликован указа президента РФ, согласно которому 100% долей кипрской компании «Талита трейдинг лимитед» в уставном капитале ООО «ВВСС» (которое с 2010 года управляет Пулково) должно быть передано новому холдингу. Судя по документам, участниками холдинга будут 14 компаний с разными долями, самые крупные из которых у «Фрапорт АГ Франкфурт Айропорт Сервисиз Ворлдвайд» (25% долей), Ф3 Холдинг ЛЛС (24,99% долей) и ООО «Бизнес-Финанс» (16,79% долей). Такое решение, как говорится в документе, принято «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской Федерации, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств».