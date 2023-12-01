В центре у воды. Чисто петербургские правила для девелопера, который хочет купить здание

Один из первых критериев, на который надо сразу обратить внимание, — отсутствие у строения охранного статуса. Если дом не относится к объектам культурного наследия, это существенно ускоряет согласования проекта реконструкции в различных инстанциях.

Два таких объекта сейчас выставлены на аукционы РАД. Первый из них находится на проспекте Римского-Корсакова (дом 69, литера А). Это 5-этажное здание площадью 3,4 тыс. кв. м. Первоначально здесь была школа, построенная на месте рухнувшего в 20-е годы XX века дома, потом ПТУ, которое готовило специалистов для системы связи, потом лицей. С конца нулевых здание пустует.

Второй объект расположен на Матисовом острове (Матисов переулок, д. 4, лит.А). Комплекс бывших конюшен почтового ведомства был построен в 1890-х и в 1930 году реконструирован под автобазу. В составе лота два нежилых здания общей площадью 9,66 тыс. м2 и земельный участок под ними площадью 0,9 гектара. Сейчас там находятся авторемонтные мастерские.

— Это бывшая промышленная зона, застроенная еще в XIX веке. У здания удачная локация — в непосредственной близости от основных туристических достопримечательностей Петербурга, — сообщила «Фонтанке» Елена Тарасова, руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами РАД.