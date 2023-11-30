    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    753мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.58eur96.88

    «Звучали только благодарности». В петербургском ГАСУ прокомментировали массовое заболевание студентов

    410
    2 комментария

    В Санкт-Петербургском Государственном архитектурно-строительном университете, студенты которого заразились сальмонеллезом, ответили на запрос «Фонтанки» 30 ноября.

    В сообщении сказано, что «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» обслуживает студентов и работников университета более 15 лет, и ранее к ним не было претензий.

    «За это время по поводу столовой не было нареканий со стороны ни студентов, ни сотрудников университета, ни наших гостей. Более того, в адрес сотрудников столовой звучали только слова благодарности», — говорится в официальном комментарии ГАСУ.

    Отмечено также, что сейчас в университете создана комиссия, которая будет разбираться в произошедшем и проконтролирует выполнение требований Роспотребнадзора.

    Напомним, студентам стало плохо после посещения столовой ГАСУ 20 ноября. Учащиеся говорили о том, что пострадавшие ели салат «цезарь». Суд приостановил работу столовой до Нового года.

    По данным «Фонтанки», возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»). Пока в деле нет фигурантов, зато известно, что количество заразившихся сальмонеллезом достигло 51 человека.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ГАСУ
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close