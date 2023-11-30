«Звучали только благодарности». В петербургском ГАСУ прокомментировали массовое заболевание студентов

В Санкт-Петербургском Государственном архитектурно-строительном университете, студенты которого заразились сальмонеллезом, ответили на запрос «Фонтанки» 30 ноября.
В сообщении сказано, что «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» обслуживает студентов и работников университета более 15 лет, и ранее к ним не было претензий.
«За это время по поводу столовой не было нареканий со стороны ни студентов, ни сотрудников университета, ни наших гостей. Более того, в адрес сотрудников столовой звучали только слова благодарности», — говорится в официальном комментарии ГАСУ.
Отмечено также, что сейчас в университете создана комиссия, которая будет разбираться в произошедшем и проконтролирует выполнение требований Роспотребнадзора.
Напомним, студентам стало плохо после посещения столовой ГАСУ 20 ноября. Учащиеся говорили о том, что пострадавшие ели салат «цезарь». Суд приостановил работу столовой до Нового года.
По данным «Фонтанки», возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»). Пока в деле нет фигурантов, зато известно, что количество заразившихся сальмонеллезом достигло 51 человека.