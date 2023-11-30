«Звучали только благодарности». В петербургском ГАСУ прокомментировали массовое заболевание студентов

В Санкт-Петербургском Государственном архитектурно-строительном университете, студенты которого заразились сальмонеллезом, ответили на запрос «Фонтанки» 30 ноября.



В сообщении сказано, что «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» обслуживает студентов и работников университета более 15 лет, и ранее к ним не было претензий.

«За это время по поводу столовой не было нареканий со стороны ни студентов, ни сотрудников университета, ни наших гостей. Более того, в адрес сотрудников столовой звучали только слова благодарности», — говорится в официальном комментарии ГАСУ.