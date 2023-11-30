Работы пока не оплатили. «Фонтанка» узнала, что сделали с подрядчиком, который высаживал деревья в сугробы на Науки

Глава МО «Академическое» Петербурга заявил о начале «претензионной работы» с подрядчиком, который высаживал деревья и клал плитку в снегопад и холод. Об этом руководитель администрации сообщил в ответ на запрос «Фонтанки» 30 ноября.



Накануне мы рассказывали, что в будущем сквере между домами на проспекте Науки, 10, к. 2, и улице Вавиловых, 5, к. 5, решили высадить кусты и уложить плитку среди снега. Рабочих не смутили сугробы и замерзшая земля — они пилили ее пилами, рассказывают очевидцы.