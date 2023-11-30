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    Работы пока не оплатили. «Фонтанка» узнала, что сделали с подрядчиком, который высаживал деревья в сугробы на Науки

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    Глава МО «Академическое» Петербурга заявил о начале «претензионной работы» с подрядчиком, который высаживал деревья и клал плитку в снегопад и холод. Об этом руководитель администрации сообщил в ответ на запрос «Фонтанки» 30 ноября.

    Накануне мы рассказывали, что в будущем сквере между домами на проспекте Науки, 10, к. 2, и улице Вавиловых, 5, к. 5, решили высадить кусты и уложить плитку среди снега. Рабочих не смутили сугробы и замерзшая земля — они пилили ее пилами, рассказывают очевидцы.

    В администрации муниципального округа «Фонтанке» ответили, что руководство провело совещание с подрядчиком ООО «СтройКом», который занимается благоустройством этой территории.

    «В ходе совещания, в числе прочего, обсуждался вопрос ненадлежащего исполнения работ, в том числе посадка кустов и укладка тротуарной плитки. Все нарушения зафиксированы, проводится претензионная работа», — заявили в округе.

    Там также добавили, что срок окончания контракта с этим подрядчиком — 31 декабря, и работы муниципалы пока не приняли и не оплатили.

    По данным «Фонтанки», на благоустройство этого сквера выделили 22,8 миллиона рублей. Там должны обустроить пешеходные зоны, детские площадки, лавочки. Кроме того, обещали высадить 16 деревьев и 217 кустарников. Однако если делать это в такой холод, то деревья могут не прижиться.

    Добавим, что снег до сих пор не дает покоя жителям Петербурга. Вечером 30 ноября на дорогах собрались 8-балльные заторы.

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