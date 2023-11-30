В центре Петербурга разведут три моста через Неву

В Петербурге завершился навигационный период и начинаются технологические разводки переправ перед зимой. В ночь с 30 ноября на 1 декабря разведут три моста, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».



Для технического обслуживания в ночь на пятницу разведут:

Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00;

— с 1:25 до 5:00; Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55;

— с 1:10 до 4:55; Троицкий мост — с 1:20 до 4:50.

Последние разводки в рамках навигационного периода на Неве производили минувшей ночью, с 29 на 30 ноября. Причем из-за неудачной проводки судов Троицкий мост оставался разведенным еще два часа сверх расписания: под ним в ледовом плену застрял плавучий кран. Навигация на рукавах Невы закрылась 15 ноября.