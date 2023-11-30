Судья пристыдила Женю Беркович за жалобы на условия во время транспортировки на похороны бабушки

Московский горсуд 30 декабря оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для режиссера Жени Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук, обвиняемых в призывах к терроризму, которые следствие увидело в спектакле «Финист ясный сокол». В ходе заседания судья Наталья Никишина отчитала Беркович за жалобы на условия доставления в Петербург на похороны бабушки — правозащитницы Нины Катерли. Аудиозаписью в своем телеграм-канале поделился журналист Василий Полонский.

Режиссер сообщила, что ей обеспечили возможность попрощаться с бабушкой, но из-за меры пресечения в виде содержания под стражей эта поездка стала пыткой.



«25 часов я провела в клетке автозака, который не отапливается. У меня не было с собой теплых вещей, потому что я не знала, куда я еду, и мои защитники не знали, где я. Эта клетка — это кусок такой железной коробки метр на два примерно, в которой невозможно стоять, невозможно нормально сидеть. Больно поэтому сейчас вставать и садиться. Там невозможно спать, потому что там нет отопления», — поделилась впечатлениями Беркович. По ее словам, за сутки ее вывели в туалет всего лишь два раза.



Судья Никишина была возмущена этими жалобами.

