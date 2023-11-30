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    Судья пристыдила Женю Беркович за жалобы на условия во время транспортировки на похороны бабушки

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    Московский горсуд 30 декабря оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для режиссера Жени Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук, обвиняемых в призывах к терроризму, которые следствие увидело в спектакле «Финист ясный сокол». В ходе заседания судья Наталья Никишина отчитала Беркович за жалобы на условия доставления в Петербург на похороны бабушки — правозащитницы Нины Катерли. Аудиозаписью в своем телеграм-канале поделился журналист Василий Полонский.

    Режиссер сообщила, что ей обеспечили возможность попрощаться с бабушкой, но из-за меры пресечения в виде содержания под стражей эта поездка стала пыткой.

    «25 часов я провела в клетке автозака, который не отапливается. У меня не было с собой теплых вещей, потому что я не знала, куда я еду, и мои защитники не знали, где я. Эта клетка — это кусок такой железной коробки метр на два примерно, в которой невозможно стоять, невозможно нормально сидеть. Больно поэтому сейчас вставать и садиться. Там невозможно спать, потому что там нет отопления», — поделилась впечатлениями Беркович. По ее словам, за сутки ее вывели в туалет всего лишь два раза.

    Судья Никишина была возмущена этими жалобами.

    «То есть вы благодарны были за то, что были на похоронах. А сейчас вы высказываете свои претензии по поводу того, каким образом вас доставили на похороны к бабушке. Что я вообще, кстати, слышу впервые. Это, я так понимаю, надо писать письмо в адрес правоохранительных органов. Каким образом у нас человек, содержащийся под стражей, присутствует на похоронах?» — воскликнула она.

    В итоге Никишина оставила в СИЗО обеих женщин. Обе они пытались доказать, что ни к каким следственным действиям их не привлекали, а значит и помешать им они не могут.

    Театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается в том числе на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе «Финист ясный сокол» идеологию запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

    * ИГИЛ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация.

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