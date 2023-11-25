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    В Петербурге простились с писательницей и правозащитницей Ниной Катерли. На церемонию привезли ее внучку Беркович

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    В Петербурге простились с правозащитницей и писательницей Ниной Катерли, скончавшейся пять дней назад на 90-м году жизни. Об этом в своих социальных сетях 25 ноября написал петербургский политик Борис Вишневский. По его словам, на прощании были Константин Азадовский, Яков Гордин, Наталия Евдокимова, Юрий Нестеров и другие близкие. Соболезнования дочери, Елене Эфрос, выразили Григорий Явлинский и Николай Рыбаков.

    Панихиду отслужил Григорий Михнов-Вайтенко.

    Перед её началом всех, кроме родственников, попросили покинуть зал. Туда провели внучку Катерли, режиссера Евгению Беркович. После того, как она попрощалась с бабушкой и ее увели, церемония продолжилась.

    Евгения Беркович сейчас находится под следствием по делу об оправдании терроризма в поставленной пьесе «Финист Ясный Сокол». Суд поместил Беркович в СИЗО.

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