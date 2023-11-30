В Петербурге сносят ресторан «Кавказский двор». Там сегодня должна пройти встреча градозащитников по Генплану

В Петербурге 30 ноября днем на Приморской улице начался снос здания ресторана «Кавказский двор», об этом «Фонтанке» сообщила очевидица происходящего Марина.
По словам петербурженки, в ресторан пришли сотрудники комитета по контролю за имуществом в сопровождении ЧОП и начали демонтаж здания. Владелец заведения, добавила она, предпринял попытку помешать сносу и поранил руки разбитыми стеклами.
«Бездомный Петербург»
В 15:00 30 ноября именно в этом ресторане запланировано общественное обсуждение проекта нового Генерального плана Петербурга. Во встрече должны принять участие коалиция «Бездомный Петербург», эксперты, жители попадающих под снос домов в Лахте. Также на встречу были приглашены депутаты Заксобрания.
В частности, планировалось обсудить снос домов в Лахте и поселке Александровская для строительства транспортных объектов, снос домов на проспекте Обуховской Обороны ради строительства моста и другие проблемные локации.
В комитете по контролю за имуществом (ККИ) «Фонтанке» сообщили, что происходит освобождение территории, которая будет передана городом для строительства части магистрали М-32 и путепроводной развязки через ж/д пути Сестрорецкого направления.
Демонтаж проводит ККИ вместе СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». По информации ККИ, здание ресторана является незаконным.
Марина Левина
Чиновники добавили, что освобождаемый участок частично будет использован под строительство магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе со строительством путепровода, которое запланировано в городской адресной инвестпрограмме на 2023 и плановые 2024–2025 годы.
В комитете заявили, что город и компания ранее заключили договор аренды участка для размещения ресторана-кафе, который был расторгнут в июне 2023 года. Обоснованность расторжения признал суд.
В том же телеграм-канале приводят позицию Андрея Николаева, генерального директора ООО НГ, которое является собственником ресторана. Он считает, что снос является незаконным, и заявляет, что его иск находится на рассмотрении в арбитражном суде, а его юристы готовят ходатайство, в котором содержится требование немедленных мер предварительной защиты.