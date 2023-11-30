В Петербурге сносят ресторан «Кавказский двор». Там сегодня должна пройти встреча градозащитников по Генплану

Фото: Марина Левина Поделиться Поделиться





В Петербурге 30 ноября днем на Приморской улице начался снос здания ресторана «Кавказский двор», об этом «Фонтанке» сообщила очевидица происходящего Марина.

По словам петербурженки, в ресторан пришли сотрудники комитета по контролю за имуществом в сопровождении ЧОП и начали демонтаж здания. Владелец заведения, добавила она, предпринял попытку помешать сносу и поранил руки разбитыми стеклами.

«Бездомный Петербург»

В 15:00 30 ноября именно в этом ресторане запланировано общественное обсуждение проекта нового Генерального плана Петербурга. Во встрече должны принять участие коалиция «Бездомный Петербург», эксперты, жители попадающих под снос домов в Лахте. Также на встречу были приглашены депутаты Заксобрания.



В частности, планировалось обсудить снос домов в Лахте и поселке Александровская для строительства транспортных объектов, снос домов на проспекте Обуховской Обороны ради строительства моста и другие проблемные локации.

В комитете по контролю за имуществом (ККИ) «Фонтанке» сообщили, что происходит освобождение территории, которая будет передана городом для строительства части магистрали М-32 и путепроводной развязки через ж/д пути Сестрорецкого направления.

Демонтаж проводит ККИ вместе СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». По информации ККИ, здание ресторана является незаконным.



Марина Левина

Фото: Марина Левина Фото: Марина Левина Фото: Марина Левина Поделиться Поделиться





Чиновники добавили, что освобождаемый участок частично будет использован под строительство магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе со строительством путепровода, которое запланировано в городской адресной инвестпрограмме на 2023 и плановые 2024–2025 годы.

В комитете заявили, что город и компания ранее заключили договор аренды участка для размещения ресторана-кафе, который был расторгнут в июне 2023 года. Обоснованность расторжения признал суд.



В том же телеграм-канале приводят позицию Андрея Николаева, генерального директора ООО НГ, которое является собственником ресторана. Он считает, что снос является незаконным, и заявляет, что его иск находится на рассмотрении в арбитражном суде, а его юристы готовят ходатайство, в котором содержится требование немедленных мер предварительной защиты.