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    В Нижегородской области поддержали запрет на аборты в частных клиниках, губернатор хочет распространить закон на всю Россию

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    Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет на проведение абортов в частных клиниках, но оставили прежним срок беременности, при котором возможно проведение аборта по желанию женщины в 12 недель. Изначально его хотели сократить до 8 недель.

    41 парламентарий поддержал законопроект, воздержавшихся и проголосовавших против нет, передает госагентство ТАСС.

    Только на своем регионе власти не хотят останавливаться. Автор инициативы — губернатор Глеб Никитин, который предложил депутатам выйти с этой инициативой в Госдуму.

    Одновременно с этим зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что инициативы российских регионов по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне.

    «Темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральным решений, прорабатываются на федеральном уровне», — рассказала Анна Кузнецова.

    Ранее депутаты нижегородского ЗакСа Также в Мордовии и Тверской области ввели ответственность за склонение к абортам. Частные клиники в Крыму сами отказались от искусственного прерывания беременности.

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    Запрет абортов
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