В Нижегородской области поддержали запрет на аборты в частных клиниках, губернатор хочет распространить закон на всю Россию

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет на проведение абортов в частных клиниках, но оставили прежним срок беременности, при котором возможно проведение аборта по желанию женщины в 12 недель. Изначально его хотели сократить до 8 недель.

41 парламентарий поддержал законопроект, воздержавшихся и проголосовавших против нет, передает госагентство ТАСС.

Только на своем регионе власти не хотят останавливаться. Автор инициативы — губернатор Глеб Никитин, который предложил депутатам выйти с этой инициативой в Госдуму.