Мордовия стала первым регионом России, в котором законодательно запретили склонять женщин к абортам

Мордовия стала первым российским регионом, в котором приняли закон, запрещающий склонять женщин к абортам. Документ опубликован на сайте Государственного собрания республики
Согласно тексту документа, под склонением к аборту понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или выдвижения иных требований. При этом информирование женщины о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности нарушением считаться не будет.
За склонение к аборту предусмотрена административная ответственность и штрафы. Для граждан России они составят от 5 до
Отмечается, что административное нарушение считается совершенным, даже если женщина не стала прерывать беременность.