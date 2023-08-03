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    Мордовия стала первым регионом России, в котором законодательно запретили склонять женщин к абортам

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    Мордовия стала первым российским регионом, в котором приняли закон, запрещающий склонять женщин к абортам. Документ опубликован на сайте Государственного собрания республики 3 августа.

    Согласно тексту документа, под склонением к аборту понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или выдвижения иных требований. При этом информирование женщины о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности нарушением считаться не будет.

    За склонение к аборту предусмотрена административная ответственность и штрафы. Для граждан России они составят от 5 до 10 тысяч рублей, иностранцы заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностных лиц накажут на сумму от 25 до 50 тысяч, а юридические лица оштрафуют на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

    Отмечается, что административное нарушение считается совершенным, даже если женщина не стала прерывать беременность.

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