Мордовия стала первым регионом России, в котором законодательно запретили склонять женщин к абортам

Мордовия стала первым российским регионом, в котором приняли закон, запрещающий склонять женщин к абортам. Документ опубликован на сайте Государственного собрания республики 3 августа .



Согласно тексту документа, под склонением к аборту понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или выдвижения иных требований. При этом информирование женщины о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности нарушением считаться не будет.

