«Он сейчас будет плакать». Путин пошутил о реакции главы Минфина РФ на дополнительные траты из бюджета

Суть просьбы — поддержать развитие проекта «Менделеевская карта» по аналогии с «Пушкинской картой». Напомним, инициаторами проекта выступили партия «Единая Россия», Минобрнауки и Совет при президенте РФ по науке и образованию. Владельцы «Менделеевской карты» могут получать скидки при пользовании электронными библиотеками, посещении конференций и выставок. Кроме того, молодые учёные с помощью этой карты смогут воспользоваться льготами при командировках, путешествиях и занятиях спортом.

Владимира Путина попросили расширить функционал проекта «Менделеевская карта». Как передает 29 ноября ТАСС, этот вопрос обсуждался на встрече президента РФ с участниками III Конгресса молодых ученых.

Путин напомнил, что в случае с «Менделеевской картой» расходы за преференции для ее обладателей берут на себя компании-партнеры проекта, а «Пушкинская карта» финансируется за счет бюджета.

Президент ответил, что инициативу должно проработать правительство — тогда станет ясно, возможна ли поддержка проекта из бюджета, и если да, то с какого момента.



«Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету»», — пошутил Путин.



Президент предположил, что в принятый трехлетний бюджет внести допрасходы «наверное, будет непросто».

