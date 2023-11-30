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    «Он сейчас будет плакать». Путин пошутил о реакции главы Минфина РФ на дополнительные траты из бюджета

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    Владимира Путина попросили расширить функционал проекта «Менделеевская карта». Как передает 29 ноября ТАСС, этот вопрос обсуждался на встрече президента РФ с участниками III Конгресса молодых ученых.

    Суть просьбы — поддержать развитие проекта «Менделеевская карта» по аналогии с «Пушкинской картой». Напомним, инициаторами проекта выступили партия «Единая Россия», Минобрнауки и Совет при президенте РФ по науке и образованию. Владельцы «Менделеевской карты» могут получать скидки при пользовании электронными библиотеками, посещении конференций и выставок. Кроме того, молодые учёные с помощью этой карты смогут воспользоваться льготами при командировках, путешествиях и занятиях спортом.

    Путин напомнил, что в случае с «Менделеевской картой» расходы за преференции для ее обладателей берут на себя компании-партнеры проекта, а «Пушкинская карта» финансируется за счет бюджета.

    Президент ответил, что инициативу должно проработать правительство — тогда станет ясно, возможна ли поддержка проекта из бюджета, и если да, то с какого момента.

    «Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету»», — пошутил Путин.

    Президент предположил, что в принятый трехлетний бюджет внести допрасходы «наверное, будет непросто».

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