Как «Пушкинская», только для учёбы: В России запустят «Менделеевскую карту»

Школьники, студенты и молодые учёные смогут оформить «Менделеевскую карту». О запуске проекта, направленного на поддержку начинающих исследователей, 7 марта сообщили в пресс-службе «Единой России», инициировавшей этот проект.
Владельцы «Менделеевской карты» будут получать скидки при пользовании электронными библиотеками, посещении конференций и выставок. Кроме того, молодые учёные с помощью этой карты смогут воспользоваться льготами при командировках, путешествиях и занятиях спортом. Планируется, что первая «Менделеевская карта» будет выдана 24 июня, в День изобретателя и рационализатора.
В России уже есть система преференций для школьников и студентов. Россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить «Пушкинскую карту» с деньгами, которые можно потратить только на культурные события, организованные площадками, участвующими в проекте. О том, как работает «Пушкинская карта», «Фонтанка» рассказывала в карточках.