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    «Из Варшавы, но не те». Финляндия опровергает присутствие польских военных советников на границе с Россией

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    Финские власти, в том числе глава МВД Мари Рантанен, опровергают присутствие польских военных советников на восточной границе Суоми. Об этом 29 ноября пишут финские СМИ.

    Напомним, о том, что Польша направляет в Финляндию экспертов для помощи в урегулировании ситуации на восточной границе, накануне сообщило РИА Новости. Агентство ссылалось на заявление главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы в соцсетях.

    «Одним из итогов визита <...> президента Финляндии Саули Ниинисте <...> является официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финскую границу», — написал Сивера.

    Сегодня финская пресса пишет, что для охраны границы в Финляндию прибыли не польские военные советники, а сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex). Штаб-квартира Frontex находится в Варшаве.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что помощь Frontex Финляндия действительно запрашивала, об этом стало известно 17 ноября. Frontex, в частности, занимается защитой береговых границ ЕС и ловит нелегальных мигрантов, например, в Италии.

    Как сообщали финские СМИ 22 ноября, Финляндия в итоге запросила у Frontex вспомогательный отряд из 60 сотрудников.

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