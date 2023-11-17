Финны попросили подкрепление от Frontex на границе с Россией

Закрытую границу Финляндии с Россией может помочь охранять подкрепление от общеевропейской пограничной и береговой охраны Frontex. К ним уже обратились за поддержкой власти Суоми, пишут финские СМИ.



Как сообщают 17 ноября журналисты, Frontex и финские власти ведут оживленную дискуссию о том, как Frontex может поддержать пограничный контроль Финляндии в ситуации закрытия границы.

Пока не решено, сколько дополнительных сотрудников Frontex может отправить в Финляндию.

Frontex — это агентство Европейского союза по безопасности внешних границ. Они, в частности, занимаются защитой береговых границ ЕС и ловят нелегальных мигрантов — например, в Италии.