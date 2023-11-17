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    Финны попросили подкрепление от Frontex на границе с Россией

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    6 комментариев

    Закрытую границу Финляндии с Россией может помочь охранять подкрепление от общеевропейской пограничной и береговой охраны Frontex. К ним уже обратились за поддержкой власти Суоми, пишут финские СМИ.

    Как сообщают 17 ноября журналисты, Frontex и финские власти ведут оживленную дискуссию о том, как Frontex может поддержать пограничный контроль Финляндии в ситуации закрытия границы.

    Пока не решено, сколько дополнительных сотрудников Frontex может отправить в Финляндию.

    Frontex — это агентство Европейского союза по безопасности внешних границ. Они, в частности, занимаются защитой береговых границ ЕС и ловят нелегальных мигрантов — например, в Италии.

    Закрытие самых популярных пропускных пунктов на границе намечено с 00:00 часов 18 ноября. Представители пограничной службы Финляндии в комментарии для СМИ отметили, что готовы к любому развитию событий.

    Как будет закрыта граница с Россией, что будет с автобусами и какие есть альтернативные маршруты — читайте в разборе «Фонтанки».

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    ФинляндияЗакрытие границы с РоссиейFrontex
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    Комментарии 6

    Гость17 Ноя 2023 в 18:27
    Бон вояж, россияне!)))))))
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