Финны попросили подкрепление от Frontex на границе с Россией

Закрытую границу Финляндии с Россией может помочь охранять подкрепление от общеевропейской пограничной и береговой охраны Frontex. К ним уже обратились за поддержкой власти Суоми, пишут финские СМИ.
Как сообщают 17 ноября журналисты, Frontex и финские власти ведут оживленную дискуссию о том, как Frontex может поддержать пограничный контроль Финляндии в ситуации закрытия границы.
Пока не решено, сколько дополнительных сотрудников Frontex может отправить в Финляндию.
Frontex — это агентство Европейского союза по безопасности внешних границ. Они, в частности, занимаются защитой береговых границ ЕС и ловят нелегальных мигрантов — например, в Италии.
Закрытие самых популярных пропускных пунктов на границе намечено с 00:00 часов 18 ноября. Представители пограничной службы Финляндии в комментарии для СМИ отметили, что готовы к любому развитию событий.
Как будет закрыта граница с Россией, что будет с автобусами и какие есть альтернативные маршруты — читайте в разборе «Фонтанки».