Лисица пришла в школу на Васильевском. В соцсетях спрашивают, кто ее потерял

Пушистую хищницу заметили в пол-одиннадцатого утра 29 ноября около гимназии №11 на Васильевском острове. Зверь выглядел настолько сытым и ухоженным, что очевидец, разместивший фотофиксацию визита лисы на школьный двор в паблике «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в ВК, сопроводил снимок комментарием: «Никто лису не терял?»

Читательница Ирина, чей сын учится в 11-й гимназии, тоже поделилась наблюдениями: лиса успела поваляться на школьной тропинке, измерить сугробы во дворе и заглянуть в окна класса на первом этаже. Разве что внутрь войти не решилась.

Это и к лучшему. Зоологи предупреждают: лисы, как и ежики и другие дикие животные, могут быть разносчиками инфекций, в частности бешенства. К людям они выходят не от хорошей жизни, а лишь когда не могут добыть пропитание в естественной среде обитания. Так что есть вероятность, что свои пушистые бока рыжая гостья, повеселившая своим променадом школьников и учителей с утра пораньше, наела на ближайшей помойке.

