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    Лисица пришла в школу на Васильевском. В соцсетях спрашивают, кто ее потерял

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    4 комментария

    Пушистую хищницу заметили в пол-одиннадцатого утра 29 ноября около гимназии №11 на Васильевском острове. Зверь выглядел настолько сытым и ухоженным, что очевидец, разместивший фотофиксацию визита лисы на школьный двор в паблике «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в ВК, сопроводил снимок комментарием: «Никто лису не терял?»

    Автор: Живем на Васильевском | Васильевский остров

    Читательница Ирина, чей сын учится в 11-й гимназии, тоже поделилась наблюдениями: лиса успела поваляться на школьной тропинке, измерить сугробы во дворе и заглянуть в окна класса на первом этаже. Разве что внутрь войти не решилась.

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    Это и к лучшему. Зоологи предупреждают: лисы, как и ежики и другие дикие животные, могут быть разносчиками инфекций, в частности бешенства. К людям они выходят не от хорошей жизни, а лишь когда не могут добыть пропитание в естественной среде обитания. Так что есть вероятность, что свои пушистые бока рыжая гостья, повеселившая своим променадом школьников и учителей с утра пораньше, наела на ближайшей помойке.

    Лисы все чаще попадаются на глаза петербуржцам на городских улицах. С начала ноября рыжих видели возле станций метро «Технологический институт» и «Бухарестская», на Пражской улице, в переулке Бринько, на Московском проспекте, 34, в Невском районе, в Елизаветино — у магазина. А в начале 2022 года весь Петербург наблюдал за влюбленной парой лис «в свадебном путешествии» на льду Невы.

    Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров

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    Комментарии 4

    Гость29 Ноя 2023 в 20:49
    № 11.
    +0−0
    Гость29 Ноя 2023 в 20:37
    Значит, много крыс.
    +2−0
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