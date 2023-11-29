В Петербурге еще один арест шестнадцатилетнего по мотивам видеороликов из канала «Жизнь бродяги»

Октябрьский районный суд арестовал до 15 декабря несовершеннолетнего местного жителя по уголовному делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает 29 ноября Объединенная пресс-служба судов Петербурга. О его задержании СК заявлял накануне. 16-летний юноша был в розыске по делу блогера Турала как участник одного из нападений, снятых на видео для телеграм-канала.



От дачи пояснений по поводу своего отношения к вине молодой человек отказался, добавили в пресс-службе.



По версии следствия, он был одним из нападавших на 21-летнего мужчину у дома 51 по Ленинскому проспекту. Следствие указывало, что их действия «фиксировались на камеру, после чего видео было размещено в сети «Интернет» для создания общественного напряжения населения Санкт-Петербурга по национальному признаку».

