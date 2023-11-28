В ожидании Турала. В Петербурге Центр «Э» задержал еще одного участника видео с нападением на мужчину для блога

Петербургский СК сообщил о задержании 16-летнего местного жителя. Он был в розыске по делу блогера Турала как участник одного из нападений, снятых на видео для телеграм-канала.



Как сообщает пресс-служба ведомства 28 ноября, молодого человека задержали накануне. Ему уже предъявлено обвинение в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



По данным «Фонтанки», молодого человека задержали сотрудники Центра «Э» на Московском проспекте. По версии следствия, он был одним из трех нападавших на 21-летнего мужчину. Видео нападения потом было выложено в блог «Жизнь бродяги».

