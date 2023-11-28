    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    746мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.7eur97.16

    В ожидании Турала. В Петербурге Центр «Э» задержал еще одного участника видео с нападением на мужчину для блога

    3681
    16 комментариев

    Петербургский СК сообщил о задержании 16-летнего местного жителя. Он был в розыске по делу блогера Турала как участник одного из нападений, снятых на видео для телеграм-канала.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 28 ноября, молодого человека задержали накануне. Ему уже предъявлено обвинение в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

    По данным «Фонтанки», молодого человека задержали сотрудники Центра «Э» на Московском проспекте. По версии следствия, он был одним из трех нападавших на 21-летнего мужчину. Видео нападения потом было выложено в блог «Жизнь бродяги».

    Всего на данный момент по делу задержаны 15 человек, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Им всем предъявлены обвинения. Суд поместил их на время следствия в СИЗО.

    Организатором следствие считает 19-летнего Турала Мамедова. Он больше месяца скрывался от следствия, но потом был задержан в Азербайджане. Его экстрадировали в РФ. Сейчас он находится в изоляторе в Дагестане на карантине.

    Популярность блогу принес пост в официальном канале Следственного комитета, в котором глава СК распорядился разобраться с группой граждан Азербайджана, которые нападают на пешеходов на юге Петербурга, снимают это и выкладывают в блог.
    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НападениеБлог
    ЛАЙК19
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close