В Петербурге отменили аукцион на покупку электробусов-гармошек. Их возьмут меньше и не в лизинг

В Петербурге отменили уже второй аукцион на покупку 40 особо больших электробусов. Привезут меньше 20 и обойдутся без лизинга.



Извещение об отмене аукциона на сайте госазкупок датировано началом этой недели. Это уже не первый случай. Напомним, изначально закупку 40 особо больших электробусов в лизинг объявили в начале ноября, стоимость составляла 4,2 млрд рублей. Однако затем аукцион отменили, сообщив, что меняют процедуру — подвижной состав будут покупать по 223-ФЗ, а не по 44-ФЗ в целях увеличения конкуренции, и торги действительно переобъявили в тот же день по той же цене.