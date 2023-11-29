В Петербурге отменили аукцион на покупку электробусов-гармошек. Их возьмут меньше и не в лизинг

В Петербурге отменили уже второй аукцион на покупку 40 особо больших электробусов. Привезут меньше 20 и обойдутся без лизинга.
Извещение об отмене аукциона на сайте госазкупок датировано началом этой недели. Это уже не первый случай. Напомним, изначально закупку 40 особо больших электробусов в лизинг объявили в начале ноября, стоимость составляла 4,2 млрд рублей. Однако затем аукцион отменили, сообщив, что меняют процедуру — подвижной состав будут покупать по 223-ФЗ, а не по 44-ФЗ в целях увеличения конкуренции, и торги действительно переобъявили в тот же день по той же цене.
По данным «Фонтанки», нынешняя, уже вторая отмена связана с тем, что электробусы решили брать не в лизинг, а напрямую. В проекте бюджета на эти цели сейчас заложено порядка миллиарда рублей. Собеседники «Фонтанки» говорят, что на эти деньги, как планировалось и раньше, «Пассажиравтотранс» будет приобретать двухсекционные электробусы особо большого класса, но теперь не 40, а примерно 17. При этом озвученные ранее планы по покупке 100 электробусов в течение 2024 года остаются в силе.