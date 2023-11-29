Водитель «Лады» повернул с Петергофского так, что зашиб пешехода забором. Суд оценил маневр в 1,5 года

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сел за руль пьяным и устроил ДТП с пострадавшим. Досталось от его действий женщине, которая шла по тротуару.
ДТП случилось около 21:30 10 июля 2021 года на пересечении Петергофского шоссе и улицы Маршала Мерецкова, сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, пребывая в состоянии опьянения, управлял седаном LADA Samara. Водительских прав он при этом не имел, а машина принадлежала другому человеку.
Следуя по Петергофскому шоссе от дороги на ЛЭМЗ в сторону проспекта Буденного, мужчина повернул налево на Т-образном перекрестке с улицей Маршала Мерецкова. Однако на скорости около 20 км/ч он не выдержал боковой интервал до края проезжей части и врезался металлическое ограждение. От удара забор отбросило на женщину, находившуюся на пешеходной дорожке. В результате она получила тяжелые травмы.
Автомобилист свою вину признал, дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал мужчину виновным по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. С него также взыскали в пользу потерпевшей 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. В колонию-поселение мужчина должен проследовать самостоятельно.