Водитель «Лады» повернул с Петергофского так, что зашиб пешехода забором. Суд оценил маневр в 1,5 года

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который сел за руль пьяным и устроил ДТП с пострадавшим. Досталось от его действий женщине, которая шла по тротуару.



ДТП случилось около 21:30 10 июля 2021 года на пересечении Петергофского шоссе и улицы Маршала Мерецкова, сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, пребывая в состоянии опьянения, управлял седаном LADA Samara. Водительских прав он при этом не имел, а машина принадлежала другому человеку.