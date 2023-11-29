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    Патент для иностранных работников в Петербурге подорожает на 5% в 2024 году

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    Стоимость патента в Петербурге на 2024 год составит 4600 рублей в месяц. Как сообщает 29 ноября пресс-служба Смольного, губернатор Александр Беглов подписал закон «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, на 2024 год».

    «Это решение обеспечит более 9 млрд рублей поступлений в городской бюджет в виде фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц», — говорится в сообщении.

    В 2023 году стоимость патента составляла 4400 рублей в месяц, таким образом, он подорожал примерно на 5%. Изменение отражает рост среднемесячной заработной платы в основных отраслях экономики, где используется труд иностранных граждан, и используется для выравнивания налоговой нагрузки на иностранцев и на граждан России, отмечается в сообщении Смольного. Это позволит россиянам сохранить конкурентоспособность на рынке труда по специальностям, не требующим высокой квалификации.

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