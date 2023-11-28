В Петербурге женщину увезли от дома в наручниках и с кляпом. За неделю до этого она просила защиты от абьюзера

Разбившееся об отбойник похищение женщины не было следствием внезапного конфликта. По словам петербурженки, наручники на неё надел бывший, избавиться от навязчивого внимания которого она безуспешно пыталась с помощью участкового и охраны.

Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, накануне после ДТП на развязке Приморского шоссе и КАД в отдел полиции увезли 50-летнего водителя Haval. Пока кроме материала о нарушении правил дорожного движения он получил еще и протокол о мелком хулиганстве. В перспективе уголовное дело.



Заявление на мужчину уже написала 41-летняя вынужденная быть пассажиркой разбившейся машины гражданка. На месте аварии её увидели со скованными руками.

С водителем женщину связывали отношения, продолжать которые она не собиралась. Мужчину, с её слов, статус бывшего не устраивал, остаться в её жизни он пытался с такой настойчивостью, что 19 ноября пришлось вызывать участкового.



«Не уходил из моей квартиры. Просила покинуть дом, прекратить преследование и больше не появляться. Он уперся, был агрессивен», — рассказала она.



Звонок в полицию несколько остудил пыл. Мужчина ушёл до приезда участкового, бросив на прощание: «Вернусь». Обещание, как говорит петербурженка, исполнил тем же вечером, она обратилась за помощью уже в придомовую охрану.

По её словам, покоя от бывшего не было на протяжении недели. В понедельник он снова объявился на пороге дома в Красносельском районе.

«Подкараулил на улице, когда я вернулась после того, как детей в школу отвезла. Около полутора часов держал, потом силой затолкал в свою машину. Я кричала, пыталась привлечь внимание, била по сигналу. Крики о помощи никого не трогали, да и мало людей в это время было. Надел наручники, завязал рот шарфом и связал ноги, — рассказывает женщина. — Когда машина разбилась, пытался снять наручники без ключей, чтобы никто их не увидел. Даже сейчас говорит, будто мы просто поехали покататься. Но это абсолютно не так».



После случившегося ей потребовалась медицинская помощь. В травмпункте зафиксировали ушибы и кровоподтёки на руках, ногах, груди и голове.

