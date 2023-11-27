Водитель Haval врезался в отбойник на КАД, когда от него пыталась сбежать пассажирка в наручниках

Ссора между мужчиной и женщиной закончилась ДТП на кольцевой автодороге Петербурга утром 27 ноября. В деле фигурировали наручники.
Около 11 часов утра на развязке Приморского шоссе и КАД произошло ДТП. На съезде со стороны области на внутреннее кольцо КАД автомобиль Haval врезался в барьерное ограждение, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Машину изрядно побило, но люди не пострадали.
Однако авария оказалась с предысторией. Как сообщает «Дорожный инспектор», утром в полицию поступила заявка от очевидцев о том, что из автомобиля Haval кричит женщина в наручниках. На место выехали сотрудники ППСП УМВД по Приморскому району. Женщина рассказала им, что между ней и 50-летним водителем автомобиля возник конфликт, в ходе которого мужчина надел на нее наручники и не отпускал. А когда она попыталась сбежать, мужчина не удержал руль и совершил ДТП.
В итоге обоих доставили в отдел полиции. На водителя пока составили административный материал по ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Сообщается, что мужчина был трезв. Теперь полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.