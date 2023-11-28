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    «Там была Спарта». Пассажир опоздавшего в Петербург рейса показал заметенный аэропорт

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    Фото из иллюминатора опоздавшего в Петербург самолета дает возможность оценить масштаб работы, которую подкинул сотрудникам Пулково снегопад. Разглядеть перрон прилетевшему из Белоруссии удалось не сразу.

    По данным онлайн-табло, «Боинг» авиакомпании «Победа» приземлился в Пулково в 5:10 часов утра 28 ноября — на шесть с половиной часов позже ожидаемого по расписанию. Ждать вылета из Минска, заявленного на девять вечера, пришлось до четырёх часов ночи.

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    В иллюминатор на заснеженный петербургский аэропорт смотрели не все. Как рассказал читатель «Фонтанки», измученные пятью переносами рейса торопились покинуть салон: «Когда приехали, там была Спарта: все друг друга выносили, быстрее бы выбежать. Потом в Пулково подали автобус и привезли прямо к сугробу. Народ был очень доволен».

    О сильном снегопаде и работе в сложных метеоусловиях в петербургском аэропорту предупредили накануне в четвертом часу дня. Решение о посадке и вылете командиры самолетов принимали в зависимости от собственных метеоминимумов.

    К вечеру из-за метели на запасные аэродромы были направлены девять бортов. Ночью из расписания выбились десятки рейсов. Утром самолеты продолжали опаздывать, но, по данным Пулково, уже не из-за погоды, а в связи с поздним прибытием воздушных судов. Аэропорт, как сообщают, работает штатно.

    Судя по онлайн-табло, более чем на три часа задерживаются рейсы в Петербург из Омска, Перми, Челябинска, Уфы, Новосибирска, Калининграда, Архангельска, Оша, три из Екатеринбурга.

    О том, как Петербург переживает метель 28 ноября, рассказываем в онлайн-трансляции.

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