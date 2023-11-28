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    Теперь точно. В России вырастут акцизы на шампанское и вино

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    В России вырастут акцизы на шампанское и вино. Закон об этом 27 ноября подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Впрочем, к новогоднему столу вино и шампанское россияне купят еще по старым ценам. Повышение акцизов пройдет в несколько этапов и начнется весной. «Фонтанка» предупреждала об этом еще в сентябре.

    Сейчас акциз на вино — 34 руб. за 1 л. С 1 мая 2024 года он вырастет до 108 руб., с 1 января 2025 года — до 112 руб., с 1 января 2026 года — до 116 руб.

    Акциз на игристые вина, в том числе и на российское шампанское, сейчас 45 руб. за 1 л. С 1 мая 2024 года он вырастет до 141 руб., с 1 января 2025 года — до 147 руб., с 1 января 2026 года — до 153 руб.

    Как отмечает РБК, за первые восемь месяцев 2023 года Литва, Латвия и Грузия вошли в тройку лидеров по поставкам вина в Россию. Кроме этих стран, в топ-10 также вошли Италия, Испания, Польша, Германия, Чили, Португалия и Армения.

    При этом в июле Россия в рамках специальных экономических мер в ответ на западные санкции увеличила с 12,5 до 20% ставку ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран (в список входят в том числе США и все страны Евросоюза).

    Как писала «Фонтанка», пошлины на ввоз «недружественных» вин в Россию останутся увеличенными до конца этого года, однако, по словам источников издания, уже принято решение об их продлении на 2024 год.

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    Акцизы на вино
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