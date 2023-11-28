Теперь точно. В России вырастут акцизы на шампанское и вино

В России вырастут акцизы на шампанское и вино. Закон об этом 27 ноября подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Впрочем, к новогоднему столу вино и шампанское россияне купят еще по старым ценам. Повышение акцизов пройдет в несколько этапов и начнется весной. «Фонтанка» предупреждала об этом еще в сентябре.



Сейчас акциз на вино — 34 руб. за 1 л. С 1 мая 2024 года он вырастет до 108 руб., с 1 января 2025 года — до 112 руб., с 1 января 2026 года — до 116 руб.



Акциз на игристые вина, в том числе и на российское шампанское, сейчас 45 руб. за 1 л. С 1 мая 2024 года он вырастет до 141 руб., с 1 января 2025 года — до 147 руб., с 1 января 2026 года — до 153 руб.

