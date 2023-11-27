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    Директору частной клиники, в которой умерла женщина после объемного хирургического вмешательства, суд избрал меру пресечения

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    Директор клиники эстетической медицины «Абриелль» Мария Бурлова (Левицкая) до окончания предварительного следствия будет находиться под домашним арестом. Ей запрещено заниматься медицинской деятельностью, пользоваться телефоном и интернетом. Такое решение вечером 27 ноября огласила судья Оксана Демяшева по результатам заседания в Василеостровском суде.

    Следственный отдел по Василеостровскому району ГСУ СК РФ по Петербургу сообщил 27 ноября о том, что Марии Бурловой, генеральному директору и владелице клиники эстетической хирургии «Абриелль», предъявлено обвинение в совершении преступления по 238-й статье УК РФ, пункт «в», часть 2, — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Василеостровский суд удовлетворил требование обвинения о домашнем аресте.

    Как рассказывала «Фонтанка», 5 сентября 2023 года в частной клинике «Абриелль», расположенной в Василеостровском районе, 47-летней петербурженке Анне Федоровой сделали одновременно несколько хирургических вмешательств на общую сумму 2 657 000 рублей. После операции Анна почувствовала себя плохо, умерла она ночью 9 сентября в Центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, куда ее доставили из клиники эстетической хирургии.

    Расследование находится под контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По данным «Фонтанки», 31 октября он «дал команду разобраться» в трагической истории, и в тот же вечер все входы и выходы в клинику пластической хирургии заварили наглухо и опечатали.

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