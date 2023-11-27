Директору частной клиники, в которой умерла женщина после объемного хирургического вмешательства, суд избрал меру пресечения

Директор клиники эстетической медицины «Абриелль» Мария Бурлова (Левицкая) до окончания предварительного следствия будет находиться под домашним арестом. Ей запрещено заниматься медицинской деятельностью, пользоваться телефоном и интернетом. Такое решение вечером 27 ноября огласила судья Оксана Демяшева по результатам заседания в Василеостровском суде.



Следственный отдел по Василеостровскому району ГСУ СК РФ по Петербургу сообщил 27 ноября о том, что Марии Бурловой, генеральному директору и владелице клиники эстетической хирургии «Абриелль», предъявлено обвинение в совершении преступления по 238-й статье УК РФ, пункт «в», часть 2, — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Василеостровский суд удовлетворил требование обвинения о домашнем аресте.