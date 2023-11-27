«Откуда дровишки?» Генеральная прокуратура проверит, почему в России дорожает древесное топливо

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил незамедлительно проверить информацию о подорожании в стране дров, сообщает 27 ноября официальный сайт надзорного ведомства. Информацию о росте цен на древесное топливо прокуратура получила из публикаций СМИ.
«Прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Подчеркивается, что особое внимание обращено на ситуацию со снабжением дровами ветеранов, инвалидов, семей участников СВО и еще нескольких категорий граждан.
По итогам проверки обещаны «исчерпывающие меры реагирования».
СМИ действительно писали о росте цен на дрова, например, в Бурятии. Так, в мае 2023 года цена за кубометр дров там составляла 2 700 рублей, в июле-августе — 3 500 рублей, а в сентябре-октябре за кубометр просили уже 4 000.
В Ленинградской области цены за кубометр дров (смесь) сейчас стартуют примерно от 1 300 рублей, на березовые или ольховые дрова — в среднем от 1 600 рублей за кубометр и выше.