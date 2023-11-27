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    КГИОП одобрил облик «Чернышевской» после реконструкции

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    Петербургский КГИОП выдал положительное заключение на проект реконструкции станции метро «Чернышевская». Она изменится не только внутри.

    Информация опубликована на сайте комитета 27 ноября. Речь идет об эскизном проекте в отношении фасадов, входов и витрин. «Предусмотрена реконструкция неисторического здания без изменения объемно-пространственных характеристик (габаритов), в том числе в части внешнего облика: замена облицовки фасадов здания (цоколь, стены, портал, крыльца), замена дверных, оконных заполнений, включая витрину», — говорится там. — Указанные работы соответствуют требованиям режима ООЗ(31)».

    «Чернышевская» ушла на реконструкцию год назад. Ее предполагается открыть весной 2024-го. Самая существенная часть реконструкции — замена эскалаторов, новые начали монтировать в ноябре. О том, какие еще станции планируется увести на реконструкцию и капремонт в ближайшие годы — читайте здесь.

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