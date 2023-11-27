КГИОП одобрил облик «Чернышевской» после реконструкции

Петербургский КГИОП выдал положительное заключение на проект реконструкции станции метро «Чернышевская». Она изменится не только внутри.
Информация опубликована на сайте комитета 27 ноября. Речь идет об эскизном проекте в отношении фасадов, входов и витрин. «Предусмотрена реконструкция неисторического здания без изменения объемно-пространственных характеристик (габаритов), в том числе в части внешнего облика: замена облицовки фасадов здания (цоколь, стены, портал, крыльца), замена дверных, оконных заполнений, включая витрину», — говорится там. — Указанные работы соответствуют требованиям режима ООЗ(31)».
«Чернышевская» ушла на реконструкцию год назад. Ее предполагается открыть весной 2024-го. Самая существенная часть реконструкции — замена эскалаторов, новые начали монтировать в ноябре. О том, какие еще станции планируется увести на реконструкцию и капремонт в ближайшие годы — читайте здесь.