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    MSK1 рассказало, что стало с теми, кто спасал жертв крушения «Невского экспресса»

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    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    Издание MSK1.RU в годовщину крушения поезда «Невский экспресс» встретилось с теми, кто оказался участником тех трагических событий. Тогда, 14 лет назад, 27 ноября 2009 года, в результате теракта погибли 28 человек и 132 получили ранения.

    Поезд «Невский экспресс» подорвался около половины десятого на границе Тверской и Новгородской областей. Кусок рельса от взрыва вырвало, локомотив и несколько вагонов проскочили вперед — хвост состава сошел с рельсов. Больше всего пострадали те, кто сидел в последних вагонах под номерами 1, 2 и 3 — нумерация шла с хвоста состава.

    Первую помощь пострадавшим до приезда спасателей и медиков оказывали проводники. Для некоторых из них это был уже второй теракт на «Невском экспрессе». В первый раз железнодорожные пути перед составом взорвали в августе 2007 года.

    Фото: Федеральная пассажирская компания, сайт РЖД
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    Проводник Мохубат Гаджиев пережил оба теракта. Перед сходом вагонов с рельсов в ноябре 2009 года его вызвал к себе начальник поезда, в этот момент поезд резко затормозил. Он сразу понял, что произошло, и побежал к пострадавшим. «Километра два бежал по рельсам к последним вагонам, под ногами искры летали. Как все прибежали, сразу начали эвакуировать людей. В вагоне уже все в одну кучу свалились», — рассказал он MSK1.

    Сейчас Мохубат Гаджиев, переживший два теракта на «Невском экспрессе», работает в РЖД — теперь он главный инженер Московского вокзала дирекции Северо-Западного направления в Санкт-Петербурге.

    Фото: личная страница Александра Козеренко
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    Проводник Александр Козеренко тоже работал во время терактов 2007 и 2009 годов. «Было страшное впечатление, потому что одно дело, когда смотришь фильмы-катастрофы и ужасы. А когда ты видишь всё это в реальной жизни, а не в кинопостановке, оно по-другому воспринимается», — рассказал он. Спустя 14 лет Козеренко все так же работает проводником.

    Обоим проводникам вручили награды от государства и РЖД. Подробнее воспоминания очевидцев тех дней можно прочитать в материале издания MSK1.RU.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    Фото: Федеральная пассажирская компания, сайт РЖД
    Фото: личная страница Александра Козеренко

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