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    Сухогруз сел на мель у берегов Анапы из-за «шторма века». Теперь он — местная достопримечательность

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    17 комментариев

    Сухогруз Blue Shark выбросило на мель возле села Витязево у берегов Анапы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях 27 ноября и активно делятся фотографиями новой «достопримечательности».

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    Александр

    Как сообщает издание 93.RU, сухогруз длиной 167 метров ходит под флагом Белиза — государства в Центральной Америке. С 23 ноября он находился в порту Тамани. По данным Росморречфлота, там судно ожидало погрузки ячменя для Египта. После штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку. Теперь же сухогруз застрял у берегов Витязево — его выбросило на мель около часа ночи.

    Фото: читательница «Фонтанки» Елена
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    «Я не спала этой ночью до 4 утра, ураганный ветер страшно бушевал, и вот последствия в Витязево. Сухогруз прибило к Паралии (набережная Витязево. — Прим. ред.). Очень много людей приезжает на берег, чтобы посмотреть на такую красоту. Я лично в полном восторге осталась. Огромный корабль, такая стать», — рассказала «Фонтанке» читательница Елена.

    читательница «Фонтанки» Елена

    Как сообщает Росморречфлот, на борту судна находится 2,8 тысячи тонн ячменя и 21 человек — это граждане Сирии, Индии и Египта. Информации о пострадавших не поступало. По данным оперштаба Краснодарского края, разлива нефтепродуктов нет.

    Группа «ВКонтакте» Анапа«sobolev_foto»

    По данным РИА Новости, специалисты планируют начать аварийно-спасательную операцию по снятию с мели сухогруза, как только позволит погода.

    «Шторм века» настиг черноморское побережье на выходных. Из-за стихии пострадали 10 человек, один погиб, сообщает МЧС. Погибли около 800 обитателей музея-аквариума в Севастополе. О том, что сейчас происходит в курортных городах, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: читательница «Фонтанки» Елена

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    Комментарии 17

    Гость27 Ноя 2023 в 13:47
    Хуситы обзавидуются))
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