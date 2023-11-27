Сухогруз сел на мель у берегов Анапы из-за «шторма века». Теперь он — местная достопримечательность

Сухогруз Blue Shark выбросило на мель возле села Витязево у берегов Анапы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях
Александр
Как сообщает издание 93.RU, сухогруз длиной 167 метров ходит под флагом Белиза — государства в Центральной Америке. С
«Я не спала этой ночью до 4 утра, ураганный ветер страшно бушевал, и вот последствия в Витязево. Сухогруз прибило к Паралии (набережная Витязево. — Прим. ред.). Очень много людей приезжает на берег, чтобы посмотреть на такую красоту. Я лично в полном восторге осталась. Огромный корабль, такая стать», — рассказала «Фонтанке» читательница Елена.
читательница «Фонтанки» Елена
Как сообщает Росморречфлот, на борту судна находится 2,8 тысячи тонн ячменя и 21 человек — это граждане Сирии, Индии и Египта. Информации о пострадавших не поступало. По данным оперштаба Краснодарского края, разлива нефтепродуктов нет.
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По данным РИА Новости, специалисты планируют начать аварийно-спасательную операцию по снятию с мели сухогруза, как только позволит погода.
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