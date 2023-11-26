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    «Медленно работают». Гигантская очередь из фур встала на границе с Литвой

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    Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»
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    Очередь из фур растет вторые сутки на российско-литовской границе. В ожидании находятся 145 большегрузов, сообщили в Калининградской таможне 26 ноября.

    120 грузовиков стоят перед шлагбаумом на МАПП «Чернышевское», еще 25 — на нейтральной полосе.

    «С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — цитирует РИА Новости сотрудников таможни.

    Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области встала очередь из 105 грузовиков.

    Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

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