«Медленно работают». Гигантская очередь из фур встала на границе с Литвой

Очередь из фур растет вторые сутки на российско-литовской границе. В ожидании находятся 145 большегрузов, сообщили в Калининградской таможне 26 ноября.
120 грузовиков стоят перед шлагбаумом на МАПП «Чернышевское», еще 25 — на нейтральной полосе.
«С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — цитирует РИА Новости сотрудников таможни.
Накануне Федеральная таможенная служба сообщила, что на российско-литовском участке границы в Калининградской области встала очередь из 105 грузовиков.