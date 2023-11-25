В Калининградской области на границе с Литвой растет очередь из грузовиков. ФТС говорит о неспешной работе литовской таможни

Очередь из грузовых автомобилей скапливается на российско-литовском участке границы в Калининградской области 25 ноября. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в телеграм-канале.
По данным ФТС, перед МАПП «Чернышевское» на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовиков, а еще 25 оформленных калининградскими таможенниками грузовых машин стоят на нейтральной полосе.
Причиной ведомство называет медленную работу со стороны литовской таможенной службы, которая за сутки оформила только 58 грузовиков.
Официальных разъяснений от литовской стороны не поступало, добавили в ФТС.