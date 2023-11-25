В Калининградской области на границе с Литвой растет очередь из грузовиков. ФТС говорит о неспешной работе литовской таможни

Очередь из грузовых автомобилей скапливается на российско-литовском участке границы в Калининградской области 25 ноября. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в телеграм-канале.



По данным ФТС, перед МАПП «Чернышевское» на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовиков, а еще 25 оформленных калининградскими таможенниками грузовых машин стоят на нейтральной полосе.



Причиной ведомство называет медленную работу со стороны литовской таможенной службы, которая за сутки оформила только 58 грузовиков.

