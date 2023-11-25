    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -12

    0 м/с, штиль

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    В Калининградской области на границе с Литвой растет очередь из грузовиков. ФТС говорит о неспешной работе литовской таможни

    2070
    46 комментариев

    Очередь из грузовых автомобилей скапливается на российско-литовском участке границы в Калининградской области 25 ноября. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в телеграм-канале.

    По данным ФТС, перед МАПП «Чернышевское» на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовиков, а еще 25 оформленных калининградскими таможенниками грузовых машин стоят на нейтральной полосе.

    Причиной ведомство называет медленную работу со стороны литовской таможенной службы, которая за сутки оформила только 58 грузовиков.

    Официальных разъяснений от литовской стороны не поступало, добавили в ФТС.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 46

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close