Угонщика из Купчино остановило дерево в Новой Ропше. Наряд был рядом

Полиция Ломоносовского района задержала угонщика в поселке Новая Ропша. Водитель врезался в дерево.

Как сообщает ГУ МВД региона, об угоне сообщила жительница Белградской улицы в половину первого днем 26 ноября. Она рассказала, что «пикнул» брелок ее KIA, но когда женщина выглянула в окно, машины на месте уже не было.

Полиция ввела план «перехват» и посмотрела по камерам, что машина едет на выезд из города в Ломоносовский район. Районная полиция получила сигнал и поехала вслед за угонщиком. Вероятно, мужчина перенервничал. Так или иначе, он врезался в дерево на терртории садоводства «Московское» в Новой Ропше. Его тут же задержали.