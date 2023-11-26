    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-в

    755мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    Угонщика из Купчино остановило дерево в Новой Ропше. Наряд был рядом

    528
    1 комментарий

    Полиция Ломоносовского района задержала угонщика в поселке Новая Ропша. Водитель врезался в дерево.

    Как сообщает ГУ МВД региона, об угоне сообщила жительница Белградской улицы в половину первого днем 26 ноября. Она рассказала, что «пикнул» брелок ее KIA, но когда женщина выглянула в окно, машины на месте уже не было.

    Полиция ввела план «перехват» и посмотрела по камерам, что машина едет на выезд из города в Ломоносовский район. Районная полиция получила сигнал и поехала вслед за угонщиком. Вероятно, мужчина перенервничал. Так или иначе, он врезался в дерево на терртории садоводства «Московское» в Новой Ропше. Его тут же задержали.

    За рулем оказался 42-летний житель Приморского района. Раньше его судили за мошенничество с автомобилем.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость26 Ноя 2023 в 17:36
    ПРОИСШЕСТВИЯ
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close