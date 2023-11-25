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    Армия Китая сообщила, что вытеснила эсминец США из своих территориальных вод

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    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вытеснила американский эсминец с управляемыми ракетами USS Hopper из территориальных вод страны. Об этом 25 ноября сообщает телеканал CGTN со ссылкой на командование вооруженных сил КНР.

    По информации китайских военных, эсминец вошел в территориальные воды Южно-Китайского моря у Парасельских островов. Де-факто их контролирует Пекин, однако из принадлежность оспаривают также Тайвань и Вьетнам. После это Китай развернул свои военно-морские и военно-воздушные силы для «отслеживания, мониторинга и предупреждения» судна, сказал представитель командования, старший полковник Тянь Цзюньли.

    Инцидент в НОАК назвали «угрозой суверенитету и безопасности Китая», а также «неопровержимым» доказательством стремления Вашингтона к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря».

    15 ноября состоялись первые за год переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина, которые прошли в поместье Филоли под Сан-Франциско. В числе прочего стороны договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне, а также консультации по военной безопасности на море. В ходе встречи американский лидер заявил, что принимать Си Цзиньпина для него «удовольствие и честь», но на брифинге через несколько часов сказал, что по-прежнему считает китайского лидера «диктатором в том смысле, что он управляет коммунистической страной».

    21 ноября военные, как сообщал Reuters, военные США и Филиппин начали совместное патрулирование в Южном-Китайском море вблизи Тайваня. Пекин заявил, что привлечением иностранных сил Манила «подрывает региональный мир и стабильность».

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    Гость26 Ноя 2023 в 01:42
    НОАК - сибирь няшь.
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