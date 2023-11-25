Армия Китая сообщила, что вытеснила эсминец США из своих территориальных вод

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вытеснила американский эсминец с управляемыми ракетами USS Hopper из территориальных вод страны. Об этом 25 ноября сообщает телеканал CGTN со ссылкой на командование вооруженных сил КНР.



По информации китайских военных, эсминец вошел в территориальные воды Южно-Китайского моря у Парасельских островов. Де-факто их контролирует Пекин, однако из принадлежность оспаривают также Тайвань и Вьетнам. После это Китай развернул свои военно-морские и военно-воздушные силы для «отслеживания, мониторинга и предупреждения» судна, сказал представитель командования, старший полковник Тянь Цзюньли.

