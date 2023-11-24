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    Уж полночь близится. «Мертвая» пробка на Комендантской площади не пускает домой жителей Приморского района

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    Пробка возле Комендантской площади по состоянию так и не рассосалась, сообщают читатели «Фонтанки» 24 ноября.

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Напомним, масштабный затор образовался на улице Уточкина, Гаккелевской улице, Богатырском проспекте и проспекте Испытателей около 20:00. Из-за двух аварий намертво встал частный и общественный транспорт. С тех пор ситуация не улучшилась: улицы, ведущие к Комендантской площади, на «Яндекс.Картах» по-прежнему окрашены в бордовый цвет.

    Сходную картину можно было наблюдать на прошлой неделе. Как сообщала «Фонтанка», из-за коллапса на Комендантской площади и рядом с ней 18 октября пришлось менять маршруты рейсовых автобусов и даже трамваев.

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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