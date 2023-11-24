«Никогда не было, и вот опять». Транспортный коллапс на Комендантской площади и рядом с ней

Судя по данным сервиса «Яндекс.Навигатор», двух небольших аварий хватило, чтобы напряженный трафик превратился в мертвый затор.

Петербургские водители на севере города снова проводят вечер в безнадежной пробке возле Комендантской площади.

Практически неподвижная пробка сформировалась на улице Уточкина, Гаккелевской улице, Богатырском проспекте и проспекте Испытателей.

Не едет ни частный, ни общественный транспорт.

«Стоим мертво», — констатируют водители и пассажиры в комментариях.

Напомним, похожую картину можно было наблюдать на Комендантской площади и рядом с ней 18 октября. «Фонтанка» писала об этом.

Тогда коллапс продолжался несколько часов, пришлось менять маршруты рейсовых автобусов и даже трамваев.