«Никогда не было, и вот опять». Транспортный коллапс на Комендантской площади и рядом с ней

Петербургские водители на севере города снова проводят вечер в безнадежной пробке возле Комендантской площади.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Навигатор», двух небольших аварий хватило, чтобы напряженный трафик превратился в мертвый затор.
Не едет ни частный, ни общественный транспорт.
Практически неподвижная пробка сформировалась на улице Уточкина, Гаккелевской улице, Богатырском проспекте и проспекте Испытателей.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
«Стоим мертво», — констатируют водители и пассажиры в комментариях.
Напомним, похожую картину можно было наблюдать на Комендантской площади и рядом с ней 18 октября. «Фонтанка» писала об этом.
Тогда коллапс продолжался несколько часов, пришлось менять маршруты рейсовых автобусов и даже трамваев.