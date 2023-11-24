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    «Никогда не было, и вот опять». Транспортный коллапс на Комендантской площади и рядом с ней

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Петербургские водители на севере города снова проводят вечер в безнадежной пробке возле Комендантской площади.

    Судя по данным сервиса «Яндекс.Навигатор», двух небольших аварий хватило, чтобы напряженный трафик превратился в мертвый затор.

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    Не едет ни частный, ни общественный транспорт.

    Практически неподвижная пробка сформировалась на улице Уточкина, Гаккелевской улице, Богатырском проспекте и проспекте Испытателей.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    «Стоим мертво», — констатируют водители и пассажиры в комментариях.

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    Напомним, похожую картину можно было наблюдать на Комендантской площади и рядом с ней 18 октября. «Фонтанка» писала об этом.

    Тогда коллапс продолжался несколько часов, пришлось менять маршруты рейсовых автобусов и даже трамваев.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Пробка на Комендантской площади
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